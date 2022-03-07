Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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