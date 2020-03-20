Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
Adana, 3. Sayfa

Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.

20.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:22
Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli, Seyhan ilçesine bağlı Haydaroğlu ve Mürseloğlu mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 650 bin lira olan, 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak S.T., N.B., M.A., S.U., İ.A. ve S.S. gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Koronavirüs hastalarının içler acısı durumunu en iyi anlatan video Haber
Koronavirüs hastalarının içler acısı durumunu en iyi anlatan video
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Bakanlığa 2 bin personel alınacak Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Bakanlığa 2 bin personel alınacak
Ölümcül koronavirüste can kaybı, ilk kez 5 haneli rakamlara ulaştı Haber
Ölümcül koronavirüste can kaybı, ilk kez 5 haneli rakamlara ulaştı
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti Haber
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Mehmet Ersoy İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Hande Soral Acun Ilıcalı
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 11:54:07. #1.15#
title