Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 bin 637 litre sahte içki ile 10 bin 575 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 bin 637 litre sahte içki ile 10 bin 575 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik kent genelinde, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürülen ev ve depoya yapılan baskında; 3 bin 637 litre sahte içki ve 124 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphe üzerine durdurulan minibüste ise kargolanmak üzere paketlenen 10 bin 575 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli ise gözaltına alındı.


Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 637 litre sahte içki ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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