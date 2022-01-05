ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ "TÜRKİYE REKORU KIRDIK" DEDİ - Haberler
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ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ "TÜRKİYE REKORU KIRDIK" DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 bin 623 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

ADANA (DHA) - ADANA'nın kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 bin 623 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, "3 bin 623 metre uzunluğunda bayrak açarak Türkiye rekoru kırdık. Türkiye'de henüz 3 bin metreyi bulan bir bayrak olmadı" dedi.

Kent genelinde kurtuluşun 100'üncü yıldönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Adana Valiliği'nin organizesiyle STK'ların hazırladığı 3 bin 623 metrelik Türk Bayrağı, yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle açıldı. Yürüyüşe Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları, partilerin il başkanları, bazı milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş iki taraflı olarak Uğur Mumcu Meydanı ve Büyüksaat'ten başladı. İki taraflı açılan bayraklar tarihi Taş Köprü üzerinde birleştirildi. Birleştirilen bayrağın uzunluğu 3 bin 623 metre oldu. Bayrak birleşimi sırasında askeri helikopterler ve Seyhan Gölü üzerinde kano süren sporcular gösteri düzenledi.

'TÜRKİYE REKORUNU KIRDIK

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de bugüne kadar 3 bin metre uzunluğunda bayrak açılmadığını, kendilerinin organize ettiği kurtuluş etkinliğinde Türk Bayrağı'nın uzunluğunun 3 bin 623 metreye ulaşarak Türkiye rekoru kırıldığını söyledi. Elban, "Büyüksaat'ten İstasyon Meydanı'na kadar 3 bin 623 metre uzunluğnuda bayrak açtık. Türkiye'de henüz 3 bin metreyi bulan bir bayrak olmadı. Bu rakamla Türkiye rekoru kırdık. Çeşitli gösterilerle bu rekoru süsleyeceğiz. Bundan sonra da yıl içerisinde bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

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