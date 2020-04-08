Adana'da 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda satışa hazır ve yapım aşamasında 3 bin 600 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler buldu.

Operasyonda şüpheli S.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA