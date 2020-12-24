Adana'da 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

24.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:59
Adana'da 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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