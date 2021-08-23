Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı
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Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı

Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 ayrı silahla yaralama olayıyla ilgili yakalama kararı bulunan şüpheli, saklandığı evde 3 kişiyle gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 ayrı silahla yaralama olayıyla ilgili yakalama kararı bulunan şüpheli, saklandığı evde 3 kişiyle gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralama olaylarının faili A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.A. ile evdeki S.Y, L.Y. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada Thompson otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca, 1 kilo 572 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı
Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı
Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı
Adana'da 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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