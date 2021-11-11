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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 10.17'de meydana geldi. Yerin 7,03 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

(İHA)

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