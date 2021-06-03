Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07. 26'da meydana geldi.

Yerin 6.54 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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