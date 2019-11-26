Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:10
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, saat 10.31'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,9 kilometre derinlikte olan depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kozan ilçesinde önceki gün de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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