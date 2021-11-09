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Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARAİSALI, ADANA (DHA) - ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.06'da meydana geldi. Yerin 25.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


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