Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.06'da meydana geldi.

Yerin 25.46 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - ADANA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title