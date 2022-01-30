Adana'da 29 yıl önce oynadığı takımın başında Avrupa hedefliyor

ADANA (DHA) - Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grup'ta mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor Teknik Direktörü ve takımın 29 yıl önce göreve başlayan ilk kalecisi Meryem Özyumuşak, "Bu sezon hiç maç kaybetmedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarılı olup Avrupa'da kentimizi temsil etmek istiyoruz" dedi.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor, ligde yenilmezlik serisini sürdürüyor. 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Bitexen Adana İdmanyurduspor, 17 puanla grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Yapılan yabancı transferler ve ligdeki performansıyla dikkat çeken Bitexen Adana İdmanyurduspor'da teknik direktör Meryem Özyumuşak, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kadın futbolunun son dönemlerde iyi bir çıkış yaptığını aktaran Özyumuşak, "Bu sene 4 büyüklerin de kadın futbol takımı kurmasının ardından lige güzel bir renk geldi. Takımımıza yabancı futbolcu transferleri gerçekleştirdik. Sezonumuz çok güzel geçiyor. Adana'ya güzel bir futbol izletiyoruz. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Maç kaybetmedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarılı olup Avrupa'da kentimizi temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.