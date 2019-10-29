29.10.2019 13:17

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, törene katılanları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılında coşku içerisinde olduklarını belirterek, Bizlere bu kadim coğrafyayı vatan kılarak Cumhuriyetimizi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kuruluşta emeği geçen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum? dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA