Adana'da 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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