Adana'da 280 şişe kaçak içki ele geçirildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde, bir otomobilde 280 şişe kaçak içki ele geçirildi.
19.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:42
Adana'nın Pozantı ilçesinde, bir otomobilde 280 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldığı bir otomobili, Adana-Pozantı kara yolu D-750 Caddesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 280 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı, kaçak içkilere el konuldu.
Kaynak: AA