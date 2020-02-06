Adana'da 28 bin 946 konut satıldı

06.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:24

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, 2019 yılında Adana'da 28 bin 946 adet konut satışı gerçekleştiğini söyledi. Uçar, konutların yüzde 30,4'ünün konut kredisi kullanılarak, yüzde 69,6'sının ise nakit olarak satıldığını dile getirdi.



Uçar, 2019 yılı konut satışlarını değerlendirerek, gayrimenkul sektörünün 2020 yılından beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.



Adana'da gayrimenkul sektörünün 2019 yılına hareketsiz başladığını belirten Başkan Uçar, seçim atmosferinden çıkılması, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalması, politika faiz oranları ile birlikte konut kredisi faiz oranlarında oluşan düşüşler sonucu gayrimenkul sektöründe Eylül -Aralık ayları arasında yüksek satış rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti.



TÜİK'in yayınladığı verilere göre 2019 yılında Adana'da toplamda 28 bin 946 adet konutun satıldığını hatırlatan Başkan Uçar, toplamda ulaşılan satış rakamının, 10 bin 531 adedini ilk kez satışa konu olan konutlar, 18 bin 420 adedini ise ikinci veya daha fazla kez satışa konu olan konutların oluşturduğunu kaydetti.



Satış rakamları incelendiğinde konutların yüzde 30,4'ünün konut kredisi ile yüzde 69,6'sının ise nakit olarak satışının gerçekleştirildiğini vurgulayan Uçar, piyasayı ikinci el ve nakit olarak gerçekleşen konut satış rakamlarının diri tuttuğunu, bu tip konut devirlerinin piyasayı sürüklediğini dile getirdi.



Adana'da 2019 yılı konut satışlarında bir önceki yıla oranla yüzde 5,5'lik bir daralma yaşanmasına karşın 2020 yıldan umutlu olduklarını belirten Ülkü Uçar, "Gayrimenkul sektörü olarak 2020 yılının genel ekonomide ve sektörümüzde tam anlamıyla bir dengelenme yılı olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde 2020 yılı açıklanan hedef makro veriler ışığında, kredi faiz oranlarının yıl içinde de bu günkü değerlerini koruyacağı varsayımıyla, hane halkı gelirlerinde daha fazla azalmanın olmayacağı öngörüsüyle, konut satışlarında daralmanın biteceğini 2019 yılının üstünde konut satış ve devir rakamları ile yılı tamamlayacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.



Konut kredilerindeki, sıfır dairelerde 0,79 ve ikinci el dairelerde 0,99 olan mevcut faiz oranlarının biraz daha aşağıya çekilmesi halinde, konut satışlarında ciddi bir artışın yaşanacağına işaret eden Ülkü Uçar, bu açıdan bakıldığında gayrimenkul sektörü olarak 2020 yılından beklentilerinin büyük olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA