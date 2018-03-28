Adana'da 27 Muvazzafa Fetö Gözaltısı (2)

Adana'da 27 Muvazzafa Fetö Gözaltısı (2)

GÖZALTI SAYISI 41 OLDUAdana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e ulaştı.

Adana'da 27 Muvazzafa Fetö Gözaltısı (2)

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e ulaştı. Çoğunluğu subay olan şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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