Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana Emniyet Müdürlüğü iki ayrı operasyonda 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirdi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü iki ayrı operasyonda 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde kaçak makaron fabrikası kurulduğunu belirledi. Adana polisi adrese yapılan baskında kendi rekorunu kırarak tek seferde 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirdi. Polis başka bir adrese yaptığı baskında ise 5 milyon 590 bin adet olmak üzere toplamd 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına aldı.

Adana polisi daha öncede tek seferde 105 milyon kaçak makaron ele geçirmişti.

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
400 lira karşılığında fuhuş için anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydular

400 lira karşılığında fuhuş için anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydular

 Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mehmet Fatih Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:35:59. #1.11#