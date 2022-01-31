Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, zanlının kullandığı kamyonu şehir merkezinde durdurarak aradı.

Araçta 26 ton kaçak akaryakıt bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haber

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