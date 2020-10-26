Adana'da 259 litre kaçak içki ele geçirildi
26.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:02
Adana'nın Kozan ilçesinde 259 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 259 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine O.Ö. isimli kişinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda toplamda 259 litre kaçak içki ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli O.Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın