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Adana'da 257 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 257 araç trafikten men edildi

Adana'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.

ADANA (İHA) - Adana'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 1-15 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 62 bin 879 araç kontrol edildi. 808 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesilirken eksiklikleri tespit edilen 257 araç trafikten men edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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