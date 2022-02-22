Adana'da 257 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.
ADANA (İHA) - Adana'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 1-15 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 62 bin 879 araç kontrol edildi. 808 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesilirken eksiklikleri tespit edilen 257 araç trafikten men edildi. - ADANA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa