Adana'da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

26.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:54

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis piyasa değeri 80 bin lira olan 250 şişe kaçak içki, 75 doluma hazır boş içki şişesi, 1 dolumda kullanılan hortum, 211 viski şişesi etiketi, 300 adet viski dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi.



Polis olayla ilgili olarak E.G. ve S.C.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA