Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
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Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da, '1'inci Seviye Adana Afet Müdahale Planı' kapsamında 250 kişilik personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

ADANA'da, '1'inci Seviye Adana Afet Müdahale Planı' kapsamında 250 kişilik personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) '1'inci Seviye Adana Afet Müdahale Planı' kapsamda, senaryo gereği merkez Sarıçam ilçesinde 5.8 büyüklüğünde depremin tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, AFAD başta olmak üzere 26 çalışma grubu içinde bulunan 250 kişilik personel katıldı. AFAD tesisi içinde ekipler, ilk olarak toplantı ve olay yerine intikal çalışması yaptı ardından enkazdan yaralı çıkarma, depremde hasar görmüş yüksek katlı binada mahsur kalan depremzedeyi kurtarma ve olası kimyasal sızıntılara müdahaleleri içeren Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) çalışmalarını başarıyla tamamladı. Ekiplerin çalışması sırasında enkaz altında kalan yaralıların yakınlarını temsil eden bazı kişiler, deprem bölgesine gelerek, ekiplere acele etmelerini söyleyip, tepki gösterdi. Polis, senaryo gereği bu kişileri enkaz bölgesinden uzaklaştırdı.

Arama-Kurtarma Birlik Müdürü Vekili Mehmet Alboğa, tatbikat sonrası bilgi vererek, çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Tatbikat sonunda ekiplere Türk Kızılay tarafından çorba ikram edildi.

Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı
Adana'da 250 kişilik personelle deprem tatbikatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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