Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi

11.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:12
Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde M.E.Ş'nin sahte içki ürettiğini belirledi.

Şüpheliye ait ev ve aracı arayan ekipler 250 litre sahte içki buldu, M.E.Ş'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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