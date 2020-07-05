Adana'da 230 bin liralık kaçak içki ve cinsel ürün ele geçirildi
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Adana'da 230 bin liralık kaçak içki ve cinsel ürün ele geçirildi

Adana polisi, yaptığı operasyonda piyasa değeri 230 bin lira olan kaçak içki ve kaçak cinsel ürün ele geçirdi.

Adana'da 230 bin liralık kaçak içki ve cinsel ürün ele geçirildi
05.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:47

Adana polisi, yaptığı operasyonda piyasa değeri 230 bin lira olan kaçak içki ve kaçak cinsel ürün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, üç farklı adreste kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, eş zamanlı bu adreslere yaptığı baskında piyasa değeri 230 bin lira olan 4 bin 131 kaçak cinsel içerikli ürün ve 660 litre kaçak rakı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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