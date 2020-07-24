Adana'da 230 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi Adana'da 230 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi Adana'da piyasa değeri 230 bin lira olan bin 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 230 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi ADANA - Adana'da piyasa değeri 230 bin lira olan bin 20 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 230 bin lira olan bin 20 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili K.S. isimli zanlı gözaltına alındı. Kaynak: İHA