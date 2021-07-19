Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'da "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Halil A.'nın (41) yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen Halil A., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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