Firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
ADANA'da, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Halil A. (41), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
ADANA'da, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Halil A. (41), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Halil A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edilen Halil A., düzenlenen baskınla yakalandı. Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar