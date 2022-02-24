Adana'da 23 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 23 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Can Çelik - Güncel
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Adana'da 23 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, farklı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi ise gözaltına alındı.


Adana'da 23 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 23 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Güncel, Haberler

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