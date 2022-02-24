Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana polisi 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana polisi 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak makaron ve doldurulmuş sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerin adresleri belirleyerek depolara eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ve 20 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Polis olayla ilgili olarak 5 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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