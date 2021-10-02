Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1012 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1012 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; 23 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1012 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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