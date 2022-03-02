Adana'da 217 araç trafikten men edildi - Haberler

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Adana'da 217 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 217 araç trafikten men edildi

Adana'da jandarmanın bir haftada yaptığı denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.

ADANA (İHA) - Adana'da jandarmanın bir haftada yaptığı denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 15- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 56 bin 272 araç kontrol edildi. 751 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 217 araç trafikten men edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, 28 Şubat, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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