Adana'da 217 araç trafikten men edildi - Haberler

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Adana'da 217 araç trafikten men edildi

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da 217 araç trafikten men edildi

Adana'da, jandarma ekiplerince 15-28 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.

ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerince 15- 28 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelindeki sorumluluk sahasında 15-28 Şubat'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.

56 bin 272 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, 751 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 217 aracı trafikten men etti.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Jandarma, 28 Şubat, Tragger, Adana, Güncel, Haberler

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