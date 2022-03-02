Adana'da 217 araç trafikten men edildi

ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerince 15- 28 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelindeki sorumluluk sahasında 15-28 Şubat'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.

56 bin 272 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, 751 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 217 aracı trafikten men etti.