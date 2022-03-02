Adana'da 217 araç trafikten men edildi
AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da, jandarma ekiplerince 15-28 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.
ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerince 15- 28 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelindeki sorumluluk sahasında 15-28 Şubat'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.
56 bin 272 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, 751 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 217 aracı trafikten men etti.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel