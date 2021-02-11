21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

11.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:31

Adana'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında 21 yıl hapis cezası verilen Emir Ç'yi (33) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden polisleri fark edip kaçan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Emir Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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