Adana'da 21 torbacı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da 21 torbacı tutuklandı

29.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:15
Adana'da 21 torbacı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 21 torbacı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 21 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kentteki 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde bir haftada 60 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 101 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 23 kilo 390 gram esrar, 1 kilo 917 gram bonzai, 702 adet uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden, 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adana'da 21 torbacı tutuklandı
Adana'da 21 torbacı tutuklandı
Adana'da 21 torbacı tutuklandı
Adana'da 21 torbacı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Domagoj Vida Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 21 torbacı tutuklandı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:15:25. #1.14#
title