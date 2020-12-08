Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

08.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:03
Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 11 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 48 fişek, 30 kartuş, 1 kesici alet, 11 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakalarken, 4 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı. - ADANA

Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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