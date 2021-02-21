Adana'da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir akaryakıt tankerini durdurup inceledi.

Ekip, yaptığı araştırmada tankerde yüklü 21 bin litre akaryakıtın kaçak olduğunu belirledi.

Akaryakıta el konuldu, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun