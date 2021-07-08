Adana'da 21.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa
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Adana'da 21.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa

Adana'da 21.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana 13. İcra Dairesi, merkez Çukurova ilçesindeki arsayı 21 milyon 768 bin 951 TL bedelle satışa çıkardı.

Adana 13. İcra Dairesi, merkez Çukurova ilçesindeki arsayı 21 milyon 768 bin 951 TL bedelle satışa çıkardı.

Satılmasına karar verilen arsa ilçeye bağlı Karahan Mahallesindeki tapunun 12082 ada, 22 parselde kayıtlı, 290.252,68 metrekare yüzölçümünde, üzerinde her hangi bir yapı ya da rüçhan hakkı bulunmuyor. Tarla vasıflı taşınmaz, dalgalı bir yapıya sahip yaklaşık yüzde 1-8 oranında eğimli toprak yapısı ise killi, kumlu, tınlı bir toprak yapısı mevcut. Bölgede ağırlıklı olarak buğday, arpa, ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında kapama zeytin bahçeleri bulunuyor.

Karahan Mahallesinin kuzey batısında mahalleye kuş uçuşu 1.800 metre mesafede yeni Adana Karaisalı ulaşım yolunun batısındaki taşınmaz bu haliyle bir borçtan dolayı Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 5 Kasım 2020 tarihli kararı gereğince yapılan bilirkişi raporuna göre satış çıkartıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 21.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa - Haberler Ekonomi
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