Adana'da 205 bin liralık kaçak çay ve tütün ele geçirildi
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Adana'da 205 bin liralık kaçak çay ve tütün ele geçirildi

ADANA'da, düzenlenen operasyonlarda 205 bin TL değerinde kaçak çay ve tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 205 bin liralık kaçak çay ve tütün ele geçirildi
20.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:45

ADANA'da, düzenlenen operasyonlarda 205 bin TL değerinde kaçak çay ve tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 205 bin TL olan bin 374 kilogram kaçak çay, 340 paket kaçak sigara, 320 adet kaçak puro, 135 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram kaçak tütün, 5 adet elektronik sigara ve 390 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Rüşan Anıl ATAR
Rüşan Anıl ATAR
DHA Editörü
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