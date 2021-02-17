Adana'da 2020 yılında konut satışlarında rekor kırıldı

ADANA Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, geçen yıl, kredilerin sıfır konutlarda 0,64, ikinci el konutlarda 0,74'e inmesiyle birlikte satılan 33 bin 276 konutla, kentte tüm zamanların en fazla konut satışının yaşandığı bildirildi. Rekor satış nedeniyle mutlu olduklarını belirten Uçar, kredilerin 1 oranın altına indirilmesiyle emlak sektöründe hareketliliğin tekrar yaşanacağını söyledi. Pandemi dolayısıyla insanların evlere kapanmak istemediğini kaydeden Uçar, bu dönemde özellikle büyük balkonlu, bahçeli evlerin büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının ilk çeyreğinde durağan bir dönem geçiren emlak sektörü, mayıs ayından sonra kredilerin sıfır konutlarda 0,64, ikinci el konutlarda 0,74'e inmesi ile birlikte ülke genelinde büyük hareketlilik yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında 31 bin 351, 2018 yılında 30 bin 368, 2019 yılında 28 bin 940 konut satışının yapıldığı Adana'da, 2020 yılında ise 33 bin 276 konut satışı ile tüm zamanların en fazla konut satışı rekoru kırıldı. Bir önceki yıla göre de yüzde 15'lik bir artış yaşayan konut satışında özellikle haziran, temmuz, ağustos aylarında insanların emlak büroları ile müteahhitlik firmalarında adeta sıraya girdiğini dile getiren Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, "2020 yılında Adana'da konut satışlarında tarihi bir rekor yaşadık" dedi.

TARİHİ REKOR YAŞANDI, STOKLAR ERİDİTürkiye genelinde ciddi satışların yapıldığını vurgulayan Başkan Ülkü Uçar, "Ocak, şubat, mart ayları pandemi nedeniyle kötü bir dönemdi. Daha sonra hükümetimizin kredileri 0,64 ve 0,74 oranlara çekmesiyle birlikte çok ciddi anlamda satışlar gerçekleşti. 2020'yi çok iyi geçirdik diyebilirim. 2017 yılı son yılların yine konut satışlarında tarihi rekorun olduğu bir dönemdi. O yıl konut satışları 31 bin küsurlardaydı. 2020 yılında bu sayı 33 bin 276'yı buldu. Bu Adana TÜİK verileridir ancak Türkiye geneline baktığımızda yine aynı şekilde çok ciddi satışlar yaptık. Özellikle haziran, temmuz, ağustos dönemlerinde insanlar emlakçı arkadaşlarımızın ve müteahhitlik bürolarının kapısında sıradaydı. Bu durum eldeki stokların da erimesine sebep oldu" diye konuştu. 'KREDİLER DÜŞERSE SEKTÖR YİNE HAREKETLENİR'Elde edilen satışlarla sektörün oldukça memnun olduğunu, ancak yılın son çeyreği olan ekim, kasım, aralık aylarından bugüne kadar yeniden bir durağan döneme girildiğini söyleyen Başkan Uçar, "Hükümetimizden ricamız, kredi oranlarını tekrar bir aşağılara çekmesidir. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi dolayısıyla 0,64- 0,74 oranlar tabi ki biraz zor ama oranlar 1'lerin altına indiği anda emlak sektörümüzde yeniden bir hareketlilik başlayacaktır. Elde kalan stoklar da azalacaktır" dedi. BÜYÜK BALKONLU, BAHÇELİ EVLERE İLGİ ARTTIPandemi dolayısıyla insanların evlere kapanmak istemediğini ve bu dönemde kentte büyük balkonlu, bahçeli evlerin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Uçar, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda pandemiyle birlikte insanlar villa tarzı, bahçeli, büyük balkonlu evlere daha fazla talep gösteriyor. Şu anda hala gelen 5 müşteriden 2'si imkanları dahilinde ya villa tarzı bahçeli ev istiyor ya da 'müstakil olsun, biraz bahçem olsun, balkonum olsun orada zaman geçirebileyim' diye düşünüyor. Yakın köylerde bulunan arazilere mesela hobi evleri yaparak insanlar oralara da yoğun bir şekilde gidiyorlar. Tabi bu bütçe meselesi, imkanları dahilinde insanlar bu yöreleri tercih ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN