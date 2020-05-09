Adana'da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildiAdana'da 200 bin lira değerinde...

Adana'da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildiADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi.