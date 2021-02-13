Adana'da 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Adana'da 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

13.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:44
Adana'da 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağma, yaralama, kumar için yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etme suçlarından 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 82 bin 500 lira adli para cezası bulunan Arzu İ'yi (42) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırmayla firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden polis hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Arzu İ, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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