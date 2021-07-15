Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
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Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da farklı suçlardan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana'da farklı suçlardan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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