Adana'da 20 torbacı tutuklandı
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Adana'da 20 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da 20 torbacı tutuklandı

Adana'da son bir haftada uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 170 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana'da son bir haftada uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 170 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 5-11 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 119 adrese baskın yapıldı. 170 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 875 gram bonzai, 562 gram esrar, 436 uyuşturucu hap, 117 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 56 kök Hint keneviri ve 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 170 şüpheliden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla 134'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 20 torbacı tutuklandı
Adana'da 20 torbacı tutuklandı
Adana'da 20 torbacı tutuklandı
Adana'da 20 torbacı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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