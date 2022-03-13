Adana'da 20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki kamyonla kente kaçak ürün getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettiği kamyonları Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak 2 milyon 500 bini tütünle doldurulmuş 20 milyon 650 bin makaron ile 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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