ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

ADANA'da polisin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir iş merkezinde bulunan depo ile Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda ekiplerin aramasında, 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör, 11 bin 800 doldurulmuş sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 20 milyon 515 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu V.E. (35) tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Burak Özçivit İbrahim Selim Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:30:24. #1.16#

title