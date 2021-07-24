Adana'da 2 yolcu kapasiteli araçta 18 kişi taşıyan sürücüye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 2 yolcu kapasiteli araçta 18 kişi taşıyan sürücüye para cezası verildi

Adana'da 2 yolcu kapasiteli araçta 18 kişi taşıyan sürücüye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 2 yolcu kapasiteli hafif ticari araçta 18 kişi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

Adana'da 2 yolcu kapasiteli hafif ticari araçta 18 kişi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kural ihlali yapanları belirlemek için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimleri sırasında 27 MA 9956 plakalı hafif ticari aracı durdurarak incelemede bulundu.

Yolcu taşıma kapasitesi 2 ile sınırlı olan araçta 18 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, Suriye uyruklu sürücü Abdo S'ye taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı ve aracı maksadının dışında kullandığı gerekçesiyle 1452 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, yolculara da Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.

Polis kamerasına da yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Adana'daki baraj gölünde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Adana'daki baraj gölünde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Gülşen Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 2 yolcu kapasiteli araçta 18 kişi taşıyan sürücüye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 09:58:44. #1.14#

title