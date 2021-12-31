Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu - Haberler
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Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşında vatandaşa yedirilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşında vatandaşa yedirilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda sağlıksız ortamda parçalanıp depolanan yaklaşık iki ton tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis mühürlendi. - ADANA

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

Adana'da 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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