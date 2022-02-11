Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı - Haberler
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Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütünün Adıyaman'dan Mersin'e sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ceyhan- Adana kara yolunda yaptığı uygulamada plakasını belirlediği aracı durdurup aradı.

Araçta 2 ton tütün ele geçirildi, sürücü M.D. gözaltına alındı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Adıyaman, Ceyhan, Adana, Tütün, Güncel, Haberler

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