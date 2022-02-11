Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı
AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütünün Adıyaman'dan Mersin'e sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ceyhan- Adana kara yolunda yaptığı uygulamada plakasını belirlediği aracı durdurup aradı.
Araçta 2 ton tütün ele geçirildi, sürücü M.D. gözaltına alındı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel